Članice podpirajo vzpostavitev evropskega okvira za zbiranje podatkov o kratkoročnem oddajanju nastanitev

Bruselj, 2. marca - Ministri članic EU, pristojni za konkurenčnost, so danes dosegli soglasje o izhodišču Sveta EU za pogajanja o uredbi o zbiranju in deljenju podatkov o kratkoročnem oddajanju nastanitev. Svet podpira vzpostavitev okvira za zbiranje in deljenje podatkov na ravni EU, pri čemer je treba bolj upoštevati obstoječe registracijske sisteme v članicah.