Pod Karavankami slovesno obeležili preboj druge cevi predora

Jesenice, 18. marca - V karavanškem predoru so danes slovesno obeležili preboj druge predorske cevi. Gre za enega od najpomembnejših infrastrukturnih projektov v državi, ki bo izboljšal pretočnost prometa med Slovenijo in Avstrijo. Promet bo po novi cevi lahko predvidoma stekel do konca leta 2025, nemoteno po obeh ceveh pa šele leta 2029.