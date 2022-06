Ob porastu prometnih tokov še naprej iskanje rešitev za zgornjo Gorenjsko

Gorje, 7. junija - Župani občin zgornje Gorenjske so današnjo koordinacijo v Gorjah znova namenili problematiki povečanja prometnih tokov, ki poleti bremenijo tako Jesenice kot Bled. S predstavniki Darsa in DRSI še naprej iščejo čim boljše rešitve. Veseli pa so, da bo, kot kaže, kmalu vendarle lahko stekla gradnja kolesarske povezave Bled-Bohinj.