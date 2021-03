Izkop druge cevi karavanškega predora poteka po terminskem planu

Jesenice, 9. marca - Gradnja druge cevi avtocestnega predora Karavanke, ki je s pripravljalnimi deli stekla pred letom dni, teče skladno s terminskim planom. Do sedaj so delavci turškega Cenziga izkopali okoli 550 metrov predora, na večje težave pa doslej niso naleteli. Preboj je načrtovan čez dve leti, na avstrijski strani pa naj bi do meje prišli že avgusta letos.