V Novi Gorici konec nevarnosti, vse tri bombe onesposobljene

Nova Gorica, 17. marca - V Novi Gorici so na območju železniške postaje onesposobili vse tri bombe iz 2. svetovne vojne. Sirena za konec nevarnosti se je oglasila ob 12.54, vsi evakuirani prebivalci na obeh straneh meje z Italijo so se lahko vrnili domov. Pristojni so dobre tri ure trajajočo operacijo ocenili kot uspešno in se zahvalili za odlično čezmejno sodelovanje.