V Novi Gorici v nedeljo čezmejna evakuacija in razstrelitev najdenih bomb

Nova Gorica, 11. marca - Tri neeksplodirane letalske bombe, najdene na območju novogoriške železniške postaje, bodo onesposobili v nedeljo. Takrat bo potekala evakuacija prebivalcev tako na slovenski kot italijanski strani, so potrdili danes na sestanku na prefekturi v Gorici, potem ko so jim slovenski predstavniki civilne zaščite predstavili stanje in potrebne ukrepe.