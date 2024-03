Zaključena evakuacija zaradi onesposobitve letalskih bomb v Novi Gorici

Nova Gorica, 17. marca - Pri železniški postaji v Novi Gorici so zaključili evakuacijo prebivalcev v 400-metrskem pasu, so sporočili iz štaba civilne zaščite. Evakuacijo so izvedli tudi v Italiji. Državna enota za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) je ob 10. uri začela onesposabljanje treh letalskih bomb iz obdobja 2. svetovne vojne.