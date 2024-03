Pristojni prebivalce pozivajo k upoštevanju navodil med nedeljsko evakuacijo v Novi Gorici

Ljubljana, 14. marca - V Novi Gorici bodo tri neeksplodirane letalske bombe na območju novogoriške železniške postaje onesposobili v nedeljo. Prebivalce so v občini na današnji novinarski konferenci znova pozvali, da dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb. Na slovenski strani bosta vzpostavljeni rdeča in rumena cona, ki segata do 600 metrov od najdenih bomb.