Hutijevci in Hamas na pogovorih o boju proti Izraelu

Sana/Gaza, 16. marca - Predstavniki hutijevcev in palestinskega islamističnega gibanja Hamas so se minuli teden sestali v Bejrutu, da bi razpravljali o "širjenju konfrontacij" z Izraelom, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik jemenskih upornikov. Srečanje so v petek potrdili tudi palestinski viri.