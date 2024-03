ZN opozarjajo na podhranjenost dojenčkov in otrok v Gazi

New York/Jeruzalem, 16. marca - Na severu Gaze je hudo podhranjenih 31 odstotkov otrok, mlajših od dveh let, je v petek sporočil Sklad ZN za otroke (Unicef). Predstavnik Sklada ZN za prebivalstvo (UNFPA) za Palestino Dominic Allen je medtem razmere v palestinski enklavi označil za nočno moro za mame in dojenčke, poročajo tuje tiskovne agencije.