Unicef: V Gazi brez staršev in sorodnikov ostalo 17.000 otrok

Gaza/Ženeva, 2. februarja - Približno 17.000 palestinskih otrok in mladostnikov v Gazi je ostalo brez staršev, sorojencev ali drugih sorodnikov, je danes sporočil Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef). Njihovi starši in sorodniki so bili večinoma ubiti v napadih izraelske vojske, nekateri so hudo poškodovani, drugi pa so zapustili Gazo, so pojasnili pri Unicefu.