Agencije ZN: Gazi grozi ogromen porast števila smrti otrok

Ženeva, 20. februarja - Zaradi hudega pomanjkanja hrane, vse večje podhranjenosti in hitrega širjenja bolezni bi lahko kmalu prišlo do ogromnega porasta števila smrti otrok v Gazi, so v ponedeljek posvarile agencije Združenih narodov. Po skupni oceni agencij je v Gazi najmanj 90 odstotkov otrok, mlajših od pet let zbolelo za eno ali več nalezljivimi boleznimi.