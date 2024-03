Finance o političnih in gospodarskih razmerah v Sloveniji (15. 3.)

Ljubljana, 15. marca - Peter Frankl v komentarju Robert Golob in let nad njegovim gnezdom. Kako to, da nam še kar gre? piše o trenutni politični in gospodarski situaciji v Sloveniji. Avtor poudarja, da je politična situacija kritična, vendar je Slovenija vseeno razmeroma uspešna predvsem zaradi podjetij. Pri tem izpostavi štiri nagrajence Gospodarske zbornice Slovenije.