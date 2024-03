Mladina o premierju in vladnem komuniciranju (15. 3.)

Ljubljana, 15. marca - Grega Repovž v uvodniku In če ima Golob prav? piše o premierju Robertu Golobu, ki naj bi z javnostjo začel poskušati komunicirati prek sodobnih družbenih omrežij. Avtor meni, da se je svet res spremenil, danes velik del družbe dobiva in spremlja velik del informacij in celo znanja in vednosti na drugačen način in to sploh ni nujno slabo.