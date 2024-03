Delo o NLB in njeni stolpnici (16. 3.)

Ljubljana, 15. marca - Miha Jenko v komentarju Kaj s kultno stavbo slovenske tranzicije piše o NLB in njeni stolpnici. Prodaja objekta in selitev sedeža banke sčasoma dobivata otipljivejše obrise, zlasti kar zadeva selitev, ki je ni pričakovati pred 2026. Sprašuje se, če bo v njej čez nekaj let sedež izvršne oblasti, kot je bilo mišljeno pred dobrimi šestimi desetletji.