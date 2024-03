Delo o vsebinsko izpraznjeni politiki (15. 3.)

Ljubljana, 14. marca - Mirt Bezlaj v komentarju Evropski lov na mlade piše o dejstvu, da je Slovenija med evropskimi državami z najnižjo volilno udeležbo, še zlasti redko se volitev udeležujejo mlajši volivci. Avtor se sprašuje, ali so za apatičnost in apolitičnost mladih kriva družbena omrežja in izobraževalni sistem ali politiki, ki jih ne znajo nagovoriti.