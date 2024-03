Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 3.)

Ljubljana, 14. marca - Tuje tiskovne agencije so poročale o povečanem številu nezakonitih prehodov meje in ideji slovenske vlade, da na dveh nekdanjih mejnih prehodih s Hrvaško za največ tri leta vzpostavi azilni dom. Poročale so tudi, da je Slovenija še vedno med članicami Nata z najnižjimi izdatki za obrambo.