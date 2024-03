Primorske novice o vladi (15. 3.)

Koper, 14. marca - Denis Sabadin v komentarju Še vedno se ukvarjajo sami s sabo piše o tem, da v vladi Roberta Goloba vlada kaos. Avtor dodaja, da tudi v tednu, ko smo že mislili, da so afera sodna palača in zapleti ob imenovanju pravosodne ministrice preteklost, vladna koalicija ne more ovreči glavnega očitka javnosti, da se tako ali tako ukvarja samo s sabo.