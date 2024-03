Arčon novi podpredsednik vlade za področje komunikacije

Ljubljana, 14. marca - Minister iz kvote Gibanja Svoboda, pristojen za področje odnosov s Slovenci v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je novi podpredsednik vlade. Kot je pojasnil, bo pokrival področje komunikacije. "To funkcijo želim opravljati z vso odgovornostjo, resnostjo in seveda z zavedanjem, da je pred nami težko obdobje, obdobje velikih izzivov," je dejal.