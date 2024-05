Na seji DZ koalicija poudarja dosežke, opozicija pa neuresničene obljube vlade

Ljubljana, 31. maja - V DZ že več kot pet ur poteka razprava o delu vlade v prvi polovici mandata. Sejo je zahtevala SDS, na njej pa opozicija ob že znanih očitkih o neuresničenih reformah vladi očita še zgrešeno davčno politiko in neustrezen odnos do zdravnikov. V koaliciji nasprotno nizajo dosežke vlade in kazalnike, ki kažejo, da je država v dobri kondiciji.