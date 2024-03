Nadaljevala se bodo krovna pogajanja v javnem sektorju

Ljubljana, 15. marca - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes nadaljevali krovna pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Še naprej ostaja odprta vrsta ključnih vprašanj, ob tem pa več skupin ni več pripravljenih čakati in tudi s stavko zahteva izboljšanje svojega položaja.