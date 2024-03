V občinah Brežice in Središče ob Dravi presenečeni nad odločitvijo o izpostavah azilnega doma

Ljubljana, 4. marca - V občinah Brežice in Središče ob Dravi so presenečeni nad četrtkovo odločitvijo vlade, da bosta na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi vzpostavljeni izpostavi azilnega doma. Toliko bolj zato, ker se o tem z njimi ni pogovarjal nihče, sta povedala župana obeh občin.