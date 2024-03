Evropski poslanci podprli omejitve izpustov za vozila

Strasbourg, 13. marca - Evropski parlament je danes v Strasbourgu dokončno podprl nova pravila za zmanjšanje izpustov iz osebnih avtomobilov, kombijev, avtobusov, tovornjakov in prikolic. Cilj uredbe o standardu Euro 7, ki ureja homologacijo in nadzor trga motornih vozil, je podpreti prehod EU na čisto mobilnost in izboljšati kakovost zraka.