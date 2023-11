Evropski poslanci podprli nova pravila za zmanjšanje emisij v cestnem prometu

Bruselj, 12. novembra - Evropski poslanci so ta teden sprejeli pogajalsko stališče o prenovi pravil EU za homologacijo in tržni nadzor motornih vozil v okviru standarda Euro 7. Ta bodo prinesla posodobitve trenutnih mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov in uvedla nove ukrepe za zmanjšanje emisij iz pnevmatik in zavor ter povečanje trajnosti baterij.