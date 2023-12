Evropski parlament in Svet EU z dogovorom o prenovi pravil za zmanjšanje izpustov vozil

Bruselj, 18. decembra - Evropski parlament in Svet EU sta danes sprejela delni dogovor o prenovi pravil EU za homologacijo in tržni nadzor motornih vozil v okviru standarda Euro 7. Med drugim prinašajo nižje mejne vrednosti izpušnih plinov za avtobuse in tovorna vozila ter nove ukrepe za omejitev emisij delcev iz pnevmatik in zavor.