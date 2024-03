Odbor DZ zavrnil predloga SDS o novelah zakonov o KGZS in zaščiti živali

Ljubljana, 13. marca - Odbor DZ za kmetijstvo je na današnji seji zavrnil predloga novel zakona v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) in zakona o zaščiti živali, ki ju je v zakonodajni postopek vložila SDS. Največja opozicijska stranka je želela črtati po njihovem sporne člene, v koaliciji pa so poudarili, da ne vidijo razloga za vrnitev v predhodno stanje.