DZ vnovič sprejel novelo zakona o zaščiti živali

Ljubljana, 18. oktobra - Poslanci so na današnjem glasovanju z 52 glasovi za in 28 proti ponovno sprejeli novelo zakona o zaščiti živali, na katero je državni svet izglasoval veto. Glavni cilj predlagateljev zakona je večja zaščita živali pred zanemarjanjem in zmanjšanje njihovega trpljenja. Noveli zakona se zdaj obeta ustavna presoja.