Ustavno sodišče ni zadržalo izvrševanja novele zakona o zaščiti živali

Ljubljana, 16. januarja - Ustavni sodniki so brez glasu proti zavrnili predlog državnega sveta o zadržanju izvrševanja izpodbijalnih določb novele zakona o zaščiti živali. Ob tem so sklenili, do bodo zadevo obravnavali absolutno prednostno, so sporočili s sodišča. Predsednika komisije državnega sveta za kmetijstvo Branka Tomažiča je odločitev sodišča presenetila.