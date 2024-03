Ministrstvo obžaluje stavko na upravnih enotah in poudarja, da so odgovorno pristopili k reševanju težav

Ljubljana, 13. marca - Minister za javno upravo Franc Props ob današnji stavki zaposlenih na upravnih enotah pravi, da ne zanikajo težav, ki jih imajo na upravnih enotah, in da so k njihovemu reševanju pristopili zelo odgovorno in "z veliko mero pozornosti". Stavko na ministrstvu obžalujejo, po ministrovi oceni pa bi stvari lahko rešili tudi drugače.