Vladna pogajalska skupina in tožilci sedli za pogajalsko mizo

Ljubljana, 13. marca - Tožilci, ki so za četrtek napovedali stavko zaradi neuresničitve ustavne odločbe o sodniških plačah, so danes sedli za skupno mizo z vladno pogajalsko skupino. Na sestanku so tožilci predstavili zahteve, vladna stran pa se je zavezala, da bo v štirinajstih dneh pripravila predlog za način izvršitve ustavne odločbe glede sodniških plač.