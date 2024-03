Na mednarodnem filmskem festivalu v Sofiji tudi slovenski filmi

Sofija, 13. marca - V bolgarski prestolnici Sofija se danes začenja 28. mednarodni filmski festival. V program festivala, ki bo trajal do 31. marca, so se uvrstili trije slovenski filmi: Opazovanje režiserja Janeza Burgerja ter manjšinski koprodukciji Niti besede režiserke Hanne Slak in Varuhi formule režiserja Dragana Bjelogrlića.