Liffe: Niti besede Hanne Slak iz simfonije v film

Ljubljana, 12. novembra - V sekciji Predpremiere je na Liffu na ogled nov celovečerni film Hanne Slak Niti besede. Režiserko, ki že vrsto let živi in deluje v Berlinu, je pretresla nasilna smrt otroka v njeni soseski in kako se z dogodkom nihče ni znal spopasti z besedami, dialogom. Ob tem je želela, da se Mahlerjeva peta simfonija z vsemi emocijami prelije v film.