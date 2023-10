Najboljši film letošnjega Festivala slovenskega filma je Ne misli, da bo kdaj mimo

Portorož, 8. oktobra - Nagrado vesna za najboljši celovečerni film 26. Festivala slovenskega filma (FSF) so danes v Portorožu podelili eksperimentalnemu dokumentarcu Ne misli, da bo kdaj mimo. Za najboljši igrani celovečerec so razglasili film Zbudi me. Vesno za najboljšo režijo je prejel Ivan Gergolet, za glavni vlogi pa Diana Kolenc in Jure Henigman.