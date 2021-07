TVS: V dveh postojnskih vrtcih v vodi odkrili prisotnost legionele

Postojna, 6. julija - V dveh postojnskih vrtcih so ob rednem letnem preverjanju kakovosti vode odkrili legionelo, za zdaj pa se z njo ni okužil nihče od otrok in zaposlenih. Vrtca tako z določenimi omejitvami, kot so pitje ustekleničene vode, umivanje rok s čistilnimi robčki in prepoved poletnih iger z vodo, ostajata odprta, je poročala Televizija Slovenija.