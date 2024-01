Obsežna raziskava v Združenem kraljestvu dokazala presežne smrti zaradi covida med necepljenimi

London, 16. januarja - Če bi se prebivalci Združenega kraljestva poleti leta 2022 cepili redno in v zadostni meri, bi lahko zabeležili 7180 hospitalizacij ali smrti manj, je pokazala raziskava, danes objavljena v strokovni medicinski reviji Lancet. Raziskovalci so povedali, da je študija prvič zajela podatke vseh prebivalcev Združenega kraljestva, starejših od pet let.