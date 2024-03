20 LET V EU IN NATU: Vloga in teža Slovenije v EU po oceni Lovca 20 let po včlanitvi omejeni

piše Sara Kovač

Ljubljana, 24. marca - Vloga in teža Slovenija v EU 20 let po včlanitvi sta omejeni, bolj kot bi to izhajalo iz velikosti in virov, je za STA ocenil politični analitik Marko Lovec s Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Meni, da je temu tako, ker po začetnem entuziazmu nismo sistematično vlagali v evropsko politiko in zmogljivosti.