Na Mariborskem turističnem forumu tokrat o povezovanju turizma, kulture in umetnosti

Maribor, 12. marca - Poudarek Mariborskega turističnega foruma je bil letos na turističnem razvoju in promociji kulture in umetnosti. Po besedah direktorja Zavoda za turizem Maribor Jureta Struca imata mesto in regija v tem pogledu zelo veliko za ponuditi. Kot na drugih področjih pa je tudi tu po besedah direktorice STO Maje Pak Olaj ključno povezovanje.