V Mariboru prvič presegli pol milijona prenočitev

Maribor, 14. decembra - Mariborski turizem je letos zabeležil rekordno število ustvarjenih prenočitev. V Mariboru je bilo od začetka januarja do konca novembra 509.249 prenočitev, kar je 26 odstotkov več kot v letu 2022 in prvič doslej več kot pol milijona, so danes sporočili s tamkajšnjega zavoda za turizem.