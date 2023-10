Mariborsko martinovanje bodo letos raztegnili na dva dni

Maribor, 26. oktobra - Maribor bo tudi letos gostil največje javno martinovanje v Sloveniji, ki pa ga je Zavod za turizem Maribor tokrat prvič raztegnil na dva dni, in sicer 10. in 11. novembra. Gre za eno od najbolj prepoznavnih in priljubljenih prireditev v štajerski prestolnici, na kateri bo letos sodelovalo več kot 70 lokalnih ponudnikov vina in kulinarike.