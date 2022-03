Strokovnjaki izpostavili pomen pravočasnega odkrivanja bolezni ledvic

Ljubljana, 10. marca - Delovanje ledvic in srčno-žilnega sistema je tesno povezano, zaradi česar so bolezni ledvic dejavnik tveganja za nastanek in poslabšanje bolezni srca in ožilja. Ob tem večina bolnikov s kronično ledvično boleznijo ne občuti težav z ledvicami, ki jih je ključno odkriti pravočasno, so opozorili strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu ledvic.