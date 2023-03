Svetovni dan ledvic letos s sloganom Zdravje ledvic za vse

Ljubljana, 9. marca - Svetovni dan ledvic, ki ga obeležujemo danes, letos poteka pod sloganom Zdravje ledvic za vse. Z njim želijo opozoriti, da se povečuje število ljudi z omejenim dostopom do primarnega zdravstva, s čimer se zapirajo vrata tudi do drugih specialistov, so zapisali na spletni strani slovenskega svetovnega dneva ledvic.