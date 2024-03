Pregled - šport, 11. 3. (ponedeljek)

Ljubljana, 11. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 11. marca.

BRDO PRI KRANJU - V prostorih Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju so danes opravili žreb četrtfinalnih parov slovenskega pokala za sezono 2023/24. Najbolj zanimivo bo na obali, kjer se bosta merila prvoligaša Koper in Mura. Drugoligaška Gorica bo doma gostila trenutno zadnjeuvrščeno zasedbo Prve lige Telemach Kalcer Radomlje, Rogaška bo gostovala pri še enem drugoligašu Triglav Kranju, zadnji četrtfinalni par je povsem drugoligaško obarvan. Ilirija 1911 bo gostila trenutno drugouvrščeno ekipo druge lige, Beltince. Tekme četrtfinala so predvidene v sredo, 3. aprila.

SINGAPUR - Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je uspešno začel turnir serije WTT v Singapurju. V prvem krogu glavnega dela turnirja je Slovenec s 3:0 (2, 11, 4) brez večjih težav premagal Poljaka Macieja Kubika. Naslednji tekmec Jorgića bo Indijec Sharath Kamal Achanta.

MARBELLA - Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Jekaterina Vedenejeva je uspešno začela olimpijsko sezono z vrhuncem na poletnih igrah v Parizu. Na tekmovanju za veliko nagrado Marbelle je 29-letnica v finalih trikrat stala na zmagovalnem odru. najvišje je Vedenejeva posegla v finalu s trakom, kjer je z oceno 31,600 točke osvojila srebrno kolajno in zaostala le za Bolgarko Stiliano Nikolovo. Z obročem, kjer je zmagala svetovna prvakinja, Nemka Darja Varfolomeev, in žogo, kjer je bila najboljša Kazahstanka Jelžana Tanijeva, je bila Vedenejeva bronasta.

MIAMI - Slovenski golfistki Pia Babnik in Ana Belac sta se odlično odrezali na dveh ločenih turnirjih na Floridi. Mlada Ljubljančanka Babnik je na turnirju evropske serije zasedla drugo mesto v ekipni konkurenci in 20. med posameznicami, Portorožanka Belac pa je na seriji Epson izgubila razigravanje za naslov. Belac bo ta teden nastopila še na enem turnirju serije Epson na Floridi, nato pa jo tako kot Babnik konec meseca čaka turnir evropske serije v Avstraliji.

LJUBLJANA - Združenje za integriteto atletike (AIU) je sporočilo, da bodo atleti iz Brazilije, Ekvadorja, Peruja in Portugalske pogosteje testirani za doping pred letošnjimi olimpijskimi igrami v Parizu. Vzrok je ta, da so v omenjenih državah protidopinška testiranja pod zahtevanim standardom. Pogostejšega testiranja bodo deležni atleti, ki niso med 10 najbolje rangiranimi v svojih disciplinah. Elitne tekmovalce že ima AIU pod drobnogledom kot potencialne dobitnike kolajn na največjih tekmovanjih.