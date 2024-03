Pregled - svet, 11. 3. (ponedeljek)

NEW YORK - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zgroženost zaradi nadaljevanja spopadov v Gazi kljub začetku muslimanskega svetega meseca ramazana. Ponovno je pozval k prekinitvi ognja ter opozoril na vse večjo lakoto v enklavi. Število smrtnih žrtev vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas je medtem od začetka spopadov, ki so izbruhnili 7. oktobra lani, po zadnjih podatkih naraslo na 31.112, še 72.760 ljudi je bilo ranjenih.

LARNAKA - Izplutje ladje Open Arms s humanitarno pomočjo za prebivalce Gaze so zaradi tehničnih težav preložili in za zdaj v nasprotju s prvotnimi načrti še vedno ni izplula iz ciprskega pristanišča. Ladja istoimenske španske humanitarne organizacije s približno 200 tonami pitne vode, hrane in zdravil na krovu naj bi sicer proti Gazi odpotovala v nedeljo zvečer. Izraelska stran je pred tem opravila varnostni pregled ladje.

TEL AVIV - Izraelska policija je več sto Palestincem prepovedala vstop v kompleks mošeje al Aksa v vzhodnem Jeruzalemu za prvo molitev ob začetku muslimanskega svetega meseca ramazana. Izrael je sicer spričo pričakovanih napetosti ob ramazanu posvaril pred morebitnimi napadi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je pred tem napovedal, da bodo spopadi v Gazi trajali še največ dva meseca. Zavrnil je tudi možnost prekinitve spopadov ob ramazanu in možnost rešitve dveh držav.

LOS ANGELES - Film Oppenheimer je v nedeljo na podelitvi oskarjev prejel nagrado za najboljši film, skupaj je osvojil sedem oskarjev. Nagrado so med drugim prejeli še režiser filma Christopher Nolan ter igralca Cillian Murphy za glavno moško vlogo in Robert Downey Jr. za stransko moško vlogo. Oskarja za glavno žensko vlogo v filmu Nesrečna bitja je prejela igralka Emma Stone, nagrado za najboljši celovečerni dokumentarec pa je dobil ukrajinski film 20 dni v Mariupolju.

LIZBONA - Na Portugalskem je desnosredinsko Demokratično zavezništvo (AD) na nedeljskih predčasnih volitvah tesno premagalo vladajočo levosredinsko Socialistično stranko (PS). Ob občutnem povečanju podpore skrajno desni stranki Dovolj (Chega), ki je osvojila tretje mesto, se Portugalski obeta manjšinska vlada. Volitve so razpisali po tem, ko je socialistični premier Antonio Costa novembra lani odstopil zaradi korupcijskega škandala.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ostro zavrnil izjave papeža Frančiška, ki je pozval k pogajanjem z Rusijo za končanje vojne v Ukrajini. Papeževe besede so mnogi - zlasti na Zahodu - razumeli kot enostranski poziv Kijevu in celo kot poziv h kapitulaciji. V Moskvi pa menijo, da je bil papežev poziv namenjen Zahodu, naj opusti ambicije, da bi porazil Rusijo. V Kijevu so medtem na pogovor pozvali tudi diplomatskega predstavnika Svetega sedeža.

STOCKHOLM - Uvoz orožja v Evropo se je v zadnjih petih letih skoraj podvojil, izhaja iz poročila, ki ga je objavil Mednarodni inštitut za mirovne raziskave (Sipri). Ukrajina je največji evropski uvoznik orožja in četrta največja uvoznica orožja na svetu, največji svetovni izvoznici pa sta ZDA in Francija, ki je na drugem mestu zamenjala Rusijo, potem ko se je ruski izvoz orožja prepolovil.

MADRID/BRUSELJ - V Španiji so se spomnili žrtev najhujšega terorističnega napada v zgodovini države pred 20 leti, v katerem je po eksplozijah več bomb na vlakih v Madridu umrlo 192 ljudi. Številnih spominskih dogodkov se je udeležilo na tisoče ljudi, med njimi španski kralj Felipe VI. in premier Pedro Sanchez. Žrtvam terorizma so se v ločenih izjavah poklonili tudi visoki predstavniki EU, ki je ob tem obeležila 20. evropski dan spomina na žrtve terorističnih dejanj v Evropi.

BRUSELJ - Ministri članic EU, pristojni za delo, so potrdili začasni dogovor o prvih pravilih za platformne delavce v uniji, ki sta ga Evropski parlament in Svet EU dosegla pred enim mesecem. Zakonodaja za delavce, ki delajo prek spletnih platform, uvaja domnevo obstoja delovnega razmerja, prinaša pa tudi večjo preglednost delovanja platform. Nemčija je sicer zaradi nesoglasij doma še naprej vzdržana glede dogovora, Francija pa vsaj zaenkrat vztraja pri nasprotovanju.

BERLIN - Upravljavec nemških železnic Deutsche Bahn želi s sodno prepovedjo preprečiti stavko strojevodij, ki jo je za ta teden napovedal sindikat GDL. Vlogo za prepoved so vložili na frankfurtsko delovno sodišče, so sporočili iz podjetja. Nemški letalski prevoznik Lufthansa pa bo zaradi nove stavke kabinskega osebja v prihodnjih dveh dneh po napovedih odpovedal 1000 letov, stavka naj bi vplivala na načrte približno 120.000 potnikov.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron se sooča s kritikami zdravstvenih delavcev in katoliške cerkve zaradi osnutka zakona, ki bi določenim neozdravljivo bolnim pacientom omogočil pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Macron je v nedeljo naznanil odločitev o predlogu zakona, ki naj bi ga njegova vlada parlamentu predstavila sredi maja. Prenova zakonodaje glede evtanazije je bila ena od obljub v času zadnje Macronove predsedniške kampanje.

PARIZ - Več ministrstev in služb v okviru francoske državne uprave je v nedeljo utrpelo kibernetske napade, so sporočili iz kabineta francoskega premierja Gabriela Attala. Ob tem so poudarili, da so pristojni organi uspeli omejiti posledice napadov. Več informacij o tem, katere službe so bile napadene, niso podali. Incident je sledil nedavnim opozorilom o morebitnih tovrstnih napadih v luči bližajočih se volitev v Evropski parlament in poletnih olimpijskih iger v Parizu.

ZAGREB - O pristojnosti evropskega javnega tožilstva (EPPO) ne odločajo politiki, ampak pravosodje, je v nedeljo opozorila glavna evropska tožilka Laura Kövesi. S tem je odgovorila na kritike hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, da je EPPO v eni od svojih preiskav na Hrvaškem prekoračil svoja pooblastila. Ocenila je tudi, da so njegove besede "šolski primer politikov, ki ustvarjajo dimno zaveso pred državljani", kar je Plenković kasneje zavrnil.

PEKING - V Pekingu se je končalo zasedanje kitajskega ljudskega kongresa, na katerem so delegati potrdili letni proračun, ki vključuje povišanje obrambnih izdatkov za več kot sedem odstotkov. Odobrili so tudi vladne načrte za oživitev gospodarstva, ki naj bi se glede na napovedi letos okrepilo za pet odstotkov. Najvišji kitajski predstavniki so na zasedanju spregovorili o številnih izzivih, s katerimi se sooča država, in priznali, da cilj petodstotne rasti ne bo lahek.

BRUSELJ/PORT-AU-PRINCE - EU je evakuirala svoje diplomatsko osebje s Haitija, kjer so se varnostne razmere dramatično poslabšale zaradi nasilja oboroženih tolp, ki nadzirajo večji del prestolnice Port-au-Prince, so sporočili iz Bruslja. Ob tem so izrazili zaskrbljenost nad dogajanjem v državi v zadnjih dneh. EU je s tem sledila zgledu ZDA. Medtem je na Jamajki potekalo zasedanje predstavnikov ZDA, Francije, Kanade, ZN in več karibskih držav o razmerah na Haitiju.

KOEBENHAVN - Mnoga od podnebnih tveganj, ki ogrožajo ekosisteme, infrastrukturo, vodne vire, prehransko varnost, finančno stabilnost in zdravje ljudi, so v Evropi že dosegla kritične ravni, ugotavlja prva ocena podnebnih tveganj Evropske agencije za okolje (EEA). Kot opozarja EEA, se bodo primeri ekstremne vročine, suše, gozdnih požarov in poplav, kot smo jih doživeli v zadnjih letih, tudi ob uresničitvi najbolj optimističnih scenarijev še vedno krepili in prizadeli življenja Evropejcev. V izogib katastrofalnim posledicam poziva k nujnemu in odločnejšemu ukrepanju.

LONDON - Britanska princesa Kate se je opravičila za zmedo, ki jo je povzročila zaradi digitalno spremenjene družinske fotografije z otroki, ki jo je ob materinskem dnevu objavila Kensingtonska palača. S tem je prevzela odgovornost po obtožbah o manipulaciji fotografije, zaradi česar je več tiskovnih agencij njeno objavo umaknilo. Fotografija, ki jo je posnel princ William ob materinskem dnevu, je bila prva uradna slika Kate po njeni abdominalni operaciji v januarju.