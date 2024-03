Italija v primežu obilnih padavin in močnega vetra

Rim, 10. marca - Več delov Italije je že ves konec tedna v primežu obilnih padavin in močnega vetra, ki marsikje povzročajo težave. Razmere so najslabše v Liguriji na severozahodu, od koder poročajo o zemeljskih plazovih in poplavah. V višjih predelih Piemonta in Lombardije medtem močno sneži.