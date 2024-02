Severno Italijo prizadelo slabo vreme z obilnimi padavinami

Rim, 28. februarja - Italijo je zajelo slabo vreme z močnim vetrom in obilnimi padavinami. Številne reke so narasle, zaradi nevarnosti poplav pa je ponekod ohromljen železniški promet. V deželi Benečija (Veneto) so zaradi vremenskih razmer danes izdali rdeče opozorilo. Iz Dolomitov pa poročajo o obilnem sneženju.