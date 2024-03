Italijo zajelo neurje s padavinami, v gorah številni plazovi

Rim, 4. marca - Italijo je danes zajelo slabo vreme z obilnimi padavinami in močnimi vetrovi. Še posebej kritično je bilo v severnem delu države, kjer je divjal ciklon Fedra. Za deželi Emilijo-Romanjo in Piemont so izdali oranžno opozorilo. V hribovitih predelih pa so se sprožili številni snežni plazovi, ki so zahtevali eno smrtno žrtev. Več krajev je nedostopnih.