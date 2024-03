Ob 8. marcu opozorila o nujnosti boja za pravice žensk

pripravila Maja Oprešnik

Ljubljana, 8. marca - Današnji mednarodni dan žensk je minil v znamenju pozivov k odpravi neenakosti med spoloma ter enakim možnostim in enaki obravnavi žensk. Slišati je bilo opozorila, da kljub napredku na področju enakopravnosti boj za pravice žensk, ki so na mnogih področjih še vedno zapostavljene, še ni končan in je ključnega pomena.