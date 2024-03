URI Soča: Inšpektorata nista zaznala neskladnosti oziroma kršitev med stavko

Ljubljana, 8. marca - Zdravstveni inšpektorat je danes v URI Soča preverjal spoštovanje določil s področja zdravniške službe in pacientovih pravic med zdravniško stavko. Inšpektorat za delo pa je preverjal spoštovanje določil zakona o stavki in delovnopravne zakonodaje. V nobenem pregledu niso zaznali neskladnosti ali kršitev, so poudarili v URI Soča.