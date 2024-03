ZN: Izraelske naselbine na Zahodnem bregu so vojni zločin

Ženeva, 8. marca - Izraelske naselbine na zasedenem Zahodnem bregu so vojni zločin, je ocenil visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk. Opozoril je, da gradnja in širitev naselbin vodi v to, da Izrael na zasedena območja preseljuje svoje civilno prebivalstvo, kar pa po mednarodnem pravu predstavlja vojni zločin.