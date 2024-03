Unicef: Več kot 230 milijonov žensk žrtev prakse pohabljanja spolovil

New York, 8. marca - Več kot 230 milijonov danes živečih deklet in žensk je bilo podvrženih praksi pohabljanja ženskih spolnih organov, razkriva najnovejše poročilo sklada ZN za otroke (Unicef). Kljub vzpodbudnim podatkom v nekaterih državah se je to število povečalo za 15 odstotkov v primerjavi z letom 2016, je sporočil Unicef.